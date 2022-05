Tg2 sotto attacco, ancora minacce a Sangiuliano: il simbolo delle Br nell’ascensore della Rai (Di domenica 8 maggio 2022) ancora intimidazioni contro il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano: nell’ascensore della Rai – dove è comparsa una stella a cinque punte – si torna a evocare lo spettro del terrorismo. A quanto apprende l’Adnkronos, sul ritrovamento del simbolo delle Brigate rosse negli uffici della tv di Stato a Roma, immediatamente denunciato alla polizia, sarebbero già in corso i rilievi della Digos. Immediata la solidarietà incondizionata e bipartisan scattata nei confronti del direttore che, a partire dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul caso. E che da Conte a Salvini. Da Di Maio a Calenda. Passando per la presidente del Senato Casellati, ha espresso una sola voce: di sdegno, viva riprovazione e vicinanza al giornalista e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 maggio 2022)intimidazioni contro il direttore del Tg2 GennaroRai – dove è comparsa una stella a cinque punte – si torna a evocare lo spettro del terrorismo. A quanto apprende l’Adnkronos, sul ritrovamento delBrigate rosse negli ufficitv di Stato a Roma, immediatamente denunciato alla polizia, sarebbero già in corso i rilieviDigos. Immediata la solidarietà incondizionata e bipartisan scattata nei confronti del direttore che, a partire dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul caso. E che da Conte a Salvini. Da Di Maio a Calenda. Passando per la presidente del Senato Casellati, ha espresso una sola voce: di sdegno, viva riprovazione e vicinanza al giornalista e ...

