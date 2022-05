Terza tappa Giro d’Italia 2022 | vince Cavendish allo sprint

(Di domenica 8 maggio 2022) Markha vinto in volata la, da Kaposvar a Balantofured di 201 km. Il corridore britannico ha bruciato sul traguardo Demare e Gaviria. L’olandese Van der Poel rimane in maglia rosa. Domani giornata di riposo, si riparte martedì dall’Italia con la scalata dell’Etna.: COSA È SUCCESSO? La frazione è stata caratterizzata dalla fuga di tre corridori: Mattia Bais, Filippo Tagliani(Drone Hopper- Androni Giocattoli) e Samuele Rivi(Eolo-Kometa) andati via sin da subito, ma ripresi a 30 km dall’arrivo. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

ilcirotano : Da Kaposvar a Balatonfured: guarda il percorso della terza tappa - - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? Partita ufficialmente la terza tappa del @giroditalia ????? 201 i km da percorrere fino all'arrivo di Balatonfüred, do… - Ciclonews_biz : Vittoria di @MarkCavendish nella terza tappa del #GiroDItalia 2022; il britannico precede Démare nella volata fina… - sportface2016 : #Giro2022, la classifica generale aggiornata dopo la terza tappa - ninda1952 : RT @RaiNews: Mark #Cavendish si impone in volata nella terza tappa del #giroditalia. Mathieu #VanderPoel resta con la #MagliaRosa. #Giro #… -

