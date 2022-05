Termovalorizzatore Roma, Andreassi (Vicesindaco Albano): «Conseguenza di anni disastrosi nella gestione dei rifiuti» (Di domenica 8 maggio 2022) Sul caso del Termovalorizzatore di Roma, che secondo le indiscrezioni raccolte dovrebbe essere realizzato nella zona di Santa Palomba, abbiamo intervistato il Professore dell’Università Tor Vergata nonché Vicesindaco di Albano Luca Andreassi. Termovalorizzatore a Santa Palomba, l’intervista al Vicesindaco di Albano Vicesindaco, partiamo dalla fine. Dopo Roncigliano Roma si dimostra ancora una volta incapace di gestire “in casa” i propri problemi e sceglie allora di relegarli alle periferie con buona pace dei Comuni dell’hinterland. In particolare poi la zona di Santa Palomba vive una sorta di paradosso perché sembra essere l’unica in grado di risolvere tutti i problemi di Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) Sul caso deldi, che secondo le indiscrezioni raccolte dovrebbe essere realizzatozona di Santa Palomba, abbiamo intervistato il Professore dell’Università Tor Vergata nonchédiLucaa Santa Palomba, l’intervista aldi, partiamo dalla fine. Dopo Ronciglianosi dimostra ancora una volta incapace di gestire “in casa” i propri problemi e sceglie allora di relegarli alle periferie con buona pace dei Comuni dell’hinterland. In particolare poi la zona di Santa Palomba vive una sorta di paradosso perché sembra essere l’unica in grado di risolvere tutti i problemi di...

CarloCalenda : 1-Bruciare rifiuti per produrre energia È economia circolare 2-Le capitali pulite hanno termovalorizzatore, alterna… - sebmes : Credo che il “campo largo” stia per essere inserito nel termovalorizzatore di Roma. - CarloCalenda : E due. Dopo il termovalorizzatore, lo stadio della Roma a Pietralata. Durante la campagna elettorale, dopo un’anali… - MovArturoOpen : @GiuseppeConteIT 1) Tecnicamente e con delle misurazioni, mi dice in che termini un termovalorizzatore di ultima ge… - real_gulliver : RT @degli2811: Sono contrari al termovalorizzatore. Qual è l’alternativa che propongono? Nulla. Solo predicozzi e supercazzole. In cinque a… -