Terminati i lavori alla nuova pista ciclopedonale che fiancheggia piazzale Campioni dello sport: 'Connessione strategica, dall'Arzilla si va ... (Di domenica 8 maggio 2022) FANO - Terminati i lavori alla nuova pista ciclopedonale che fiancheggia piazzale Campioni dello sport, a Fano nella zona del circolo tennistico. 'Il cantiere è stato smantellato e l'opera è già ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 8 maggio 2022) FANO -che, a Fano nella zona del circolo tennistico. 'Il cantiere è stato smantellato e l'opera è già ...

Advertising

ESA_Italia : 'Lavori in corso' per #Artemis. Una volta terminati gli interventi principali, @NASAGroundSys preparerà @NASA_SLS e… - lousa_mo : RT @ESA_Italia: 'Lavori in corso' per #Artemis. Una volta terminati gli interventi principali, @NASAGroundSys preparerà @NASA_SLS e @NASA_O… - ASI_spazio : RT @ESA_Italia: 'Lavori in corso' per #Artemis. Una volta terminati gli interventi principali, @NASAGroundSys preparerà @NASA_SLS e @NASA_O… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: 'Lavori in corso' per #Artemis. Una volta terminati gli interventi principali, @NASAGroundSys preparerà @NASA_SLS e @NASA_O… - AstronautiCAST : RT @ESA_Italia: 'Lavori in corso' per #Artemis. Una volta terminati gli interventi principali, @NASAGroundSys preparerà @NASA_SLS e @NASA_O… -