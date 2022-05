Terence Hill, milioni di cuori straziati dal tragico addio: Nessuno lo sapeva (Di domenica 8 maggio 2022) L’addio del celeberrimo interprete italiano ha distrutto il cuore di milioni di persone. Il suo percorso è infatti giunto al capolinea Al termine di una lunghissima attesa, alla fine la serie tv dei canali Rai ha visto il passaggio di testimone tra due straordinari attori. Il pubblico per il momento continua a dimostrare la sua fedeltà, come emerge dai dati relativi allo share televisivo. Forse tali numeri vanno letti anche sotto altre prospettive. Un esempio può essere quello della curiosità di scoprire se, nonostante l’assenza di Terence Hill, le dinamiche della fiction resteranno comunque di un certo spessore oppure no. Terence Hill (Websource)Anche l’esordio di Raoul Bova nei panni di Don Massimo ha spaccato la critica. I più nostalgici credono che senza il ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 8 maggio 2022) L’del celeberrimo interprete italiano ha distrutto il cuore didi persone. Il suo percorso è infatti giunto al capolinea Al termine di una lunghissima attesa, alla fine la serie tv dei canali Rai ha visto il passaggio di testimone tra due straordinari attori. Il pubblico per il momento continua a dimostrare la sua fedeltà, come emerge dai dati relativi allo share televisivo. Forse tali numeri vanno letti anche sotto altre prospettive. Un esempio può essere quello della curiosità di scoprire se, nonostante l’assenza di, le dinamiche della fiction resteranno comunque di un certo spessore oppure no.(Websource)Anche l’esordio di Raoul Bova nei panni di Don Massimo ha spaccato la critica. I più nostalgici credono che senza il ...

