Tennis | Internazionali Bnl | Passaro eliminato al primo turno da Garin

(Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Francescoesce aldegliBnl d'Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 21enne azzurro, numero 366 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede al 25enne cileno Cristian, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 23 minuti.

Gazzetta_it : Internazionali d'Italia, Swiatek regina della terra rincorre il bis #Ibi22 #tennis - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #IBI22, #Passaro lotta ma si arrende a #Garin - sportface2016 : #IBI22, #Passaro lotta ma si arrende a #Garin - sportface2016 : LIVE - #Arnaldi-#Cilic, primo turno #IBI 2022: Segui il match in DIRETTA - ematr_86 : Tennis Internazionali d'Italia - Garin batte 2:0 Francesco Passaro ed affronterà al secondo turno Alcaraz -

... sul centrale della Caja Magica, Carlos Alcaraz che è il nuovo fenomeno delmondiale, e che ... DIRETTA/d'Italia 2022 Roma video streaming tv: Krajinovic al 2° turno Il giovane ...Amo il, amo quello che faccio e ho ancora tante motivazioni per svegliarmi la mattina e ... GliBNL d'Italia rivestono un ruolo speciale per la rumena. "Roma È un torneo che adoro,...Roma, 8 mag. - Francesco Passaro esce al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 21enne azzurro, numero 366 del mondo e in tabellone grazie ad ...Tennis, le parole di Simona Halep: "Con Mouratoglou ho cambiato approccio agli allenamenti. Roma Torneo che adoro" ...