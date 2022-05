Tennis | Internazionali Bnl da record | crescono pubblico e fatturato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Da oggi gliBnl d'Italia entrano nel vivo. I miglioriti del circuito si contenderanno fino a domenica prossima sui campi in terra battuta del Foro Italico il titolo dell'Atp 1000 e del Wta 1000 e un montepremi di 4,3 milioni di dollari (2,5 milioni quello del torneo femminile). Dopo due edizioni condizionate dalla pandemia, per l'appuntamento 2022 si prospetta ilstorico di incassi in biglietteria, con oltre 14 milioni, scrive il 'Sole 24 Ore'. Un successo che testimonia la bontà del lavoro svolto dalla Federazione Italianapresieduta dal 2001 da Angelo Binaghi. Vent'anni che hanno trasformato il volto della Fit, oggi un gruppo societario che sovraintende all'organizzazione di eventi, alle attività di una media company che ...