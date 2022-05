Tennis: fantastico Alcaraz, a Madrid dopo Nadal elimina Djokovic (Di domenica 8 maggio 2022) Stratosferico Alcaraz: dopo aver superato nei quarti a Madrid Rafael Nadal concede il bis in semifinale contro il n.1 del mondo Novak Djokovic. Nessuno era mai riuscito a battere questi due fuoriclasse sulla terra battuta nello stesso torneo.L`allievo di Juan Carlos Ferrero, già oggi n.6 della classifica ATP, compie l`impresa al termine di un match strepitoso, durato 3 ore e 35 minuti: 6-7 7-5 7-6 il risultato finale con il pubblico della Caja Magica impazzito per la gioia. In finale il murciano affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 8 maggio 2022) Stratosfericoaver superato nei quarti aRafaelconcede il bis in semifinale contro il n.1 del mondo Novak. Nessuno era mai riuscito a battere questi due fuoriclasse sulla terra battuta nello stesso torneo.L`allievo di Juan Carlos Ferrero, già oggi n.6 della classifica ATP, compie l`impresa al termine di un match strepitoso, durato 3 ore e 35 minuti: 6-7 7-5 7-6 il risultato finale con il pubblico della Caja Magica impazzito per la gioia. In finale il murciano affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.

