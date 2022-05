Tennis: Alcaraz rinuncia agli Internazionali Bnl, 'voglio essere al meglio a Parigi' (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Gli Internazionali Bnl d'Italia non vedranno in gara il nuovo fenomeno del Tennis mondiale, Carlos Alcaraz. Il 19enne spagnolo al termine della finale vinta a Madrid contro il tedesco Alexander Zverev, ha annunciato il suo forfait al Foro Italico: "Con la voglia che ho di vincere e lottare per un Grande Slam, la cosa migliore per me è fermarmi per recuperare l'infortunio alla caviglia ed essere al meglio a Parigi". Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - GliBnl d'Italia non vedranno in gara il nuovo fenomeno delmondiale, Carlos. Il 19enne spagnolo al termine della finale vinta a Madrid contro il tedesco Alexander Zverev, ha annunciato il suo forfait al Foro Italico: "Con la voglia che ho di vincere e lottare per un Grande Slam, la cosa migliore per me è fermarmi per recuperare l'infortunio alla caviglia edal".

