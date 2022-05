Stoltenberg straparla di Crimea | ma i giornali fanno finta di niente

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 maggio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:27 Guerra Ucraina, la vera notizia della giornata è la dichiarazione del capo della Nato, Jens, sullama isvagano. “Repubblica” per fortuna ne pubblica l’intervista. 02:44 Il “Corriere della Sera” parla di una dichiarazione del presidente della duma contro gli Stati Uniti. La “Repubblica” cita l’ex manager di Gazprom che faceva disinformatia e si è pentito… 03:54 Romano Prodi sul “Messaggero” smentisce la retorica europea sul gas. 05:01 L’intervista di Aldo Cazzullo a Carlo De Benedetti che dice che non bisogna fornire le armi all’Ucraina. 06:37 Fermi tutti: Zelensky scrive un libro per chiare lettere e la prefazione è di Walter Veltroni. Ne parla ovviamente oggi il corriere sera. 07:00 Roberta Amoruso sul “Messaggero” ci racconta la mancanza di grano bloccato ad ...