Spezia | Verde | “C’è amarezza per la sconfitta | ma ci sono ancora due battaglie Lotteremo fino alla fine”

Leggi su seriea24

(Di domenica 8 maggio 2022)– Daniele, attaccante dello, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai canali ufficiali del club, parlando dellacontro l’Atalanta. “Sicuramente c’è, ma sappiamo che ce l’abbiamo messa tutta, la voglia di combattere non mancherà mai da parte nostra. L’Atalanta è una grande squadra, ma noi abbiamo retto bene. Come ogni altra partita abbiamo provato a fare il nostro gioco per provare a portare a casa punti, purtroppo oggi non siamo riusciti, ma guardiamo subitoprossima con la concentrazione al massimo. Paura? No, quello che ci ha portatia qui è stato proprio il coraggio, il non pensare alle altre squadre, ma a noi stessi e alle nostre avversarie volta per volta. Adesso mancano...