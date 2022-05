Spezia, Thiago Motta: “Daremo il 200% contro l’Udinese per arrivare al nostro obiettivo. Arbitro? Il calcio vive di episodi ma non ne parlo” (Di domenica 8 maggio 2022) Spezia Thiago Motta – Thiago Motta, allenatore dello Spezia ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Atalanta, per per 1-3. Risultato negativo, ma lo Spezia ha retto. Gli infortuni hanno determinato il risultato? “Sono cose che succedono nel calcio, non è la prima e non sarà l’ultima volta. È un peccato perché Hristov è un guerriero, ma non abbiamo scuse perché ne abbiamo altri. La cosa che va fatta per competere contro l’Atalanta è mantenere il livello per novanta minuti. È una sconfitta da digerire il prima possibile e pensare alle altre”. Sugli infortunati ha qualche notizia? “Non ho notizie ma ci saranno fino alla fine, in un modo o nell’altro. Lo abbiamo dimostrato per tutto l’anno e lo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022), allenatore delloha parlato in conferenza stampa al termine della partital’Atalanta, per per 1-3. Risultato negativo, ma loha retto. Gli infortuni hanno determinato il risultato? “Sono cose che succedono nel, non è la prima e non sarà l’ultima volta. È un peccato perché Hristov è un guerriero, ma non abbiamo scuse perché ne abbiamo altri. La cosa che va fatta per competerel’Atalanta è mantenere il livello per novanta minuti. È una sconfitta da digerire il prima possibile e pensare alle altre”. Sugli infortunati ha qualche notizia? “Non ho notizie ma ci saranno fino alla fine, in un modo o nell’altro. Lo abbiamo dimostrato per tutto l’anno e lo ...

