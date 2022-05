Spezia-Atalanta, striscione dei tifosi: “Ma il Var funziona? Meritiamo rispetto” (FOTO) (Di domenica 8 maggio 2022) striscione polemico dei tifosi dello Spezia prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta. “Ma il Var funziona? Meritiamo rispetto” il testo esposto in Curva Ferrovia, che fa riferimento all’episodio della scorsa settimana contro la Lazio, con il gol di Acerbi al 90? convalidato nonostante un netto fuorigioco. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022)polemico deidelloprima del fischio d’inizio del match contro l’. “Ma il Var” il testo esposto in Curva Ferrovia, che fa riferimento all’episodio della scorsa settimana contro la Lazio, con il gol di Acerbi al 90? convalidato nonostante un netto fuorigioco. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così a La Spezia! ?? How we line up for #SpeziaAtalanta! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - francof61060455 : Giocatore atalanta a terra,l'arbitro fa finire l'azione dell'Atalanta poi palla allo spezia e Maresca ferma l'azione,che merda - Civppix1 : RT @sportface2016: #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - sportli26181512 : LIVE Spezia-Atalanta 0-0: Motta ritrova Erlic, Gasperini senza Zapata -