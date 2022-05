Spezia-Atalanta, Pessina ringrazia i suoi ex tifosi: “Affetto fa capire quanto contino gli uomini” (Di domenica 8 maggio 2022) “È stato bello tornare a La Spezia: l’Affetto che mi avete riservato fa capire quanto contino gli uomini prima che i calciatori. Grazie!”. Questo il messaggio che Matteo Pessina ha voluto rivolgere ai suoi ex tifosi tramite i propri canali social dopo Spezia-Atalanta, sfida che ha visto i bergamaschi vincere per 1-3. Il centrocampista ella Dea ha vestito la maglia del club ligure nella stagione 2017-2018, con 2 reti in 38 presenze. Poi, una chiusura per commentare la vittoria dei nerazzurri: “3 punti importanti verso l’Europa!”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “È stato bello tornare a La: l’che mi avete riservato fagliprima che i calciatori. Grazie!”. Questo il messaggio che Matteoha voluto rivolgere aiextramite i propri canali social dopo, sfida che ha visto i bergamaschi vincere per 1-3. Il centrocampista ella Dea ha vestito la maglia del club ligure nella stagione 2017-2018, con 2 reti in 38 presenze. Poi, una chiusura per commentare la vittoria dei nerazzurri: “3 punti importanti verso l’Europa!”. SportFace.

