Spezia Atalanta 1-2 LIVE: testa di Djimsiti, Dea di nuovo avanti (Di domenica 8 maggio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Atalanta si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Atalanta 1-2 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA AL PICCO 5? Atalanta in pressing – Primi cinque minuti tutti di marca Dea. I nerazzurri sono aggressivi su tutti i palloni e non lasciano rifiatare lo Spezia. 15? Palo Spezia – Palla geniale di Maggiore in profondità per Bastoni. L’esterno dello Spezia entra in area e calcia col sinistro a tu per tu con Musso. Palo esterno! 16? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA AL PICCO 5?in pressing – Primi cinque minuti tutti di marca Dea. I nerazzurri sono aggressivi su tutti i palloni e non lasciano rifiatare lo. 15? Palo– Palla geniale di Maggiore in profondità per Bastoni. L’esterno delloentra in area e calcia col sinistro a tu per tu con Musso. Palo esterno! 16? ...

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così a La Spezia! ?? How we line up for #SpeziaAtalanta! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - RedandBlack22 : Spezia - Atalanta per un milanista è tipo un concentrato di odio, disprezzo e antisportività - PierroKalulu : @acspezia @Atalanta_BC Abbiamo un sogno nel cuore, Spezia torna in B - NewsFoot_Actu : BUUUUUUUTT DE DJIMISTI ! SPEZIA 1-2 ATALANTA -