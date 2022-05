Spal | Venturato verso l’addio | De Rossi possibile sostituto

Advertising

sportface2016 : #Spal, #Venturato verso l'addio: #DeRossi possibile sostituto - tvdellosport : SPAL, TACOPINA SOGNA DE ROSSI De Rossi sulla panchina della Spal: è il sogno di Tacopina che conosce l'ex Capitan… - TkO_spal_jpn : RT @spalferrara: ?? | Mister Venturato: “Ci tenevamo molto a finire bene dando continuità ai risultati” Mattia Finotto: 'Bello finire così.… - anteprima24 : ** #Venturato: “Volevamo chiudere col sorriso, auguro al ##Benevento di andare in A” ** - psb_original : Spal, Venturato: “Vittoria che ci gratifica. Contento per Finotto” #SerieB -

TUTTO mercato WEB

...nelle prossime ore con il patron spallino riguardo la permanenza in panchina di Roberto. ... La2022/23 ripartirà da questi elementi che hanno convinto. Gli altri sono tutti in dubbio ...Risponderà laallenata da Robertocon un 4 - 3 - 1 - 2 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Dickmann, Capradossi, Meccariello, Celia; Zanellato, Esposito, Pinato; Crociata;... SPAL, cambio di passo firmato Venturato per un futuro insieme Mister Venturato ha sempre creduto in Mattia Finotto, che nella stagione 2017-18 nel Cittadella guidato dall’attuale allenatore della Spal chiuse il campionato a quota sette reti, il suo record in ser ...De Rossi in panchina, scelto il prossimo club: tutto fatto. Importante novità in vista per l'ex capitano della Roma e leader della Nazionale ...