Solita Atalanta formato trasferta | corsa europea sempre viva Lo Spezia rimanda la festa salvezza

(Di domenica 8 maggio 2022) E’ lae la zona Europa League torna più vicina. La Dea passa sul campo dello, non di certo senza soffrire, e aggancia la Roma a quota 59 punti, in attesa che i giallorossi giochino domani con la Fiorentina, che gli orobici staccano lasciando quota 56. E la Lazio è a 62 punti: si riaccende tutto per quelle tre posizioni per quattro squadre a giocarsela. Per gli aquilotti, invece, un’altra sconfitta in un momento davvero negativo, ma con lache resta a un passo: potrebbe bastare giusto un punto contro l’Udinese per evitare di ridursi all’ultimo col Napoli. Una partita intensa, giocata sullo stesso piano da entrambe le squadre, quello dellae della frenesia. A sbloccarla è una perla di Muriel, che manda al bar due ...

E' la solita Atalanta formato trasferta e la zona Europa League torna più vicina. La Dea passa sul campo dello Spezia, non di certo senza soffrire, e aggancia la Roma a quota 59 punti, in attesa che i ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – L'Atalanta espugna lo stadio Alberto Picco, battendo lo Spezia per 3-1 e rimanendo in corsa per un posto in ...