Simbolo delle Brigate Rosse nell'ascensore della sede del TG2, solidarietà dalla politica: "Atto intimidatorio" (Di domenica 8 maggio 2022) La stella a cinque punte delle Brigate Rosse è comparsa in un'ascensore di Saxa Rubra, nella sede Rai che ospita il Tg2. Sul ritrovamento da parte di una giornalista indaga la Digos, mentre la testata riceve solidarietà da ogni campo della politica. Immediate le manifestazioni di vicinanza per i giornalisti del Tg2 e per il direttore Gennaro Sangiuliano per quello che viene considerato un gesto intimidatorio.

