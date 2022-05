Settembre | Barbara Ronchi | “La solitudine? Ci sto benissimo”

(Di domenica 8 maggio 2022) Le interviste video alla regista Giulia Louise Steigerwalt e al cast del film in sala dal 5 maggio, un dramma corale sulla natura delle relazioni umane, un racconto che si riappropria della gentilezza. Prima attrice, poi la passione per la scrittura che l'ha portata a firmare sceneggiature di successo da Croce e delizia a Marilyn ha gli occhi neri. Ora per Giulia Louise Steigerwalt è arrivato il debutto alla regia con un film,, che attraverso l'escamotage delle classica struttura corale racconta un girotondo umano di solitudini e relazioni. Tre storie messe insieme con un mix perfetto di dramma e commedia in sala dal 5 maggio per 01 Distribution. Ecco cosa racconta insieme a una parte del cast: dai due piccoli interpreti Margherita Rebeggiani e Luca Nozzoli, alla coppia di protagoniste femminili Thony …

Ora per Giulia Louise Steigerwalt è arrivato il debutto alla regia con un film, che attraverso l'escamotage delle classica struttura corale racconta un girotondo umano di solitudini e relazioni. Tre storie messe insieme con un mix perfetto di dramma e commedia in sala dal 5 maggio per 01 Distribution. Le interviste video alla regista Giulia Louise Steigerwalt e al cast del film in sala dal 5 maggio, un dramma corale sulla natura delle relazioni umane, un racconto che si riappropria della gentilezza.