Serie A | moviola LIVE | Venezia | quanti dubbi sul secondo rigore! C'è il penalty per la Salernitana In Spezia-Atalanta

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaAtalanta, #Muriel ammonito per un fallo di reazione: era da rosso? - _magnopaolo_ : RT @sportface2016: Moviola #VeneziaBologna, altro disastro arbitrale: l'arbitro Marinelli è richiamato al monitor ma conferma un rigore ine… - rprat75 : Tre partite, tre episodi da moviola. Due infortuni e due espulsioni. La serie tra Warriors e Grizzlies ricostruita… - YBah96 : RT @sportface2016: Moviola #VeneziaBologna, altro disastro arbitrale: l'arbitro Marinelli è richiamato al monitor ma conferma un rigore ine… - LucaFioretti13 : RT @BaridonMarco: Qui Stadio Moccagatta di Alessandria??#JuveRenate, primo turno Fase Nazionale playoff di Serie C ?? LIVE su @junews24com… -

Calciomercato.com

ASCOLTA Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 36ª giornata diA 2021/2022 tra Verona e Milan: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Milan si affrontano nel match valido per la 36ª giornata dellaA 2021/...ASCOLTA Allo stadio Arechi, il match valido per la 36ª giornata diA 2021/2022 tra Salernitana e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Arechi, Salernitana e Cagliari si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della ... Serie A, la moviola LIVE ASCOLTA L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Salernitana Cagliari L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Cagliari, valido p ...Un episodio da moviola al 17' di Venezia-Bologna, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Incursione centrale di Haps che si allunga la palla sull’uscita di Skorupski e viene steso ...