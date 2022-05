Scoperta la “musica” nello Spazio: ecco che suono ha e chi la origina (Di domenica 8 maggio 2022) nello Spazio c’è “musica”. Attenzione, nessuno sta dicendo che una band rock si è trasferita oltre la Terra per tenere il primo concerto live dalla via Lattea, ma semplicemente che l’universo che ci circonda emette dei suoni, che sono stati portati alla luce nelle scorse ore dalla Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti. Lo Spazio, 7/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, la musica a cui fa riferimento l’agenzia a stelle e strisce è quella proveniente dal buco nero al centro dell’Ammasso di Perseo, a 240 milioni di anni luce dal nostro pianeta. Da tempo gli astronomi hanno scoperto che le onde di pressione che si propagano nei gas attraverso compressione e depressione, e che escono da un buco nero, sono capaci di dare vita a delle increspature nel gas dell’ammasso, come ricorda Hdblog.it, e ... Leggi su computermagazine (Di domenica 8 maggio 2022)c’è “”. Attenzione, nessuno sta dicendo che una band rock si è trasferita oltre la Terra per tenere il primo concerto live dalla via Lattea, ma semplicemente che l’universo che ci circonda emette dei suoni, che sono stati portati alla luce nelle scorse ore dalla Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti. Lo, 7/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, laa cui fa riferimento l’agenzia a stelle e strisce è quella proveniente dal buco nero al centro dell’Ammasso di Perseo, a 240 milioni di anni luce dal nostro pianeta. Da tempo gli astronomi hanno scoperto che le onde di pressione che si propagano nei gas attraverso compressione e depressione, e che escono da un buco nero, sono capaci di dare vita a delle increspature nel gas dell’ammasso, come ricorda Hdblog.it, e ...

Advertising

MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: Giro del mondo in 17 tappe per scoprire l'“Isola che non c'è” “Tu ce l'hai Peter Pan?”: libro di interviste della gio… - OnlineMetropoli : Giro del mondo in 17 tappe per scoprire l'“Isola che non c'è” “Tu ce l'hai Peter Pan?”: libro di interviste della… - radiozena1 : Questo è il PODCAST dello SPECIALE THE UPSETTERS di RUDIES ALL AROUND, il programma curato e mixato dal DJ ALESSIO… - OrchestraRai : RT @RaiTre: Corrado Augias e i maestri @speranzascapp e Aurelio Canonici ci accompagnano alla scoperta dei segreti della musica. Con la par… - pauligurize : RT @AndreaBellavit: Lo spirito dei piedi. Il blog di Andrea Bellavite: Con Dramsam, alla scoperta della musica e dell'arte nel territorio G… -