Sci alpino, Christof Innerhofer sotto i ferri: intervento al menisco reso necessario dalla caduta rimediata a Kvitfjell (Di domenica 8 maggio 2022) Nono sono state ore facili per Christof Innerhofer, veterano di lungo corso dello sci alpino e punto di riferimento della nazionale azzurra di velocità. Il 37enne originario di Brunico è stato operato al menisco nelle scorse ore per tamponare gli effetti patiti dopo la caduta rimediata a Kvitfjell. La tappa norvegese di Coppa del Mondo aveva tradito “Inner” nel riscaldamento della prova cronometrata: un incespico banale e all’apparenza irrilevante, che in quella circostanza non aveva precluso al discesista la partecipazione alle gare del weekend. L’ex Campione del Mondo di superG ha tenuto a rassicurare tutti sulla sua condizione tramite mezzo social, mostrandosi fiducioso sui tempi di recupero: “Due giorni fa ero ancora in bici e ieri… in sala operatoria”. Sci ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Nono sono state ore facili per, veterano di lungo corso dello scie punto di riferimento della nazionale azzurra di velocità. Il 37enne originario di Brunico è stato operato alnelle scorse ore per tamponare gli effetti patiti dopo la. La tappa norvegese di Coppa del Mondo aveva tradito “Inner” nel riscaldamento della prova cronometrata: un incespico banale e all’apparenza irrilevante, che in quella circostanza non aveva precluso al discesista la partecipazione alle gare del weekend. L’ex Campione del Mondo di superG ha tenuto a rassicurare tutti sulla sua condizione tramite mezzo social, mostrandosi fiducioso sui tempi di recupero: “Due giorni fa ero ancora in bici e ieri… in sala operatoria”. Sci ...

