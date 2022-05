Scherma, Coppa del Mondo 2022: a Madrid l’Italia maschile centra il terzo posto nella prova a squadre di sciabola (Di domenica 8 maggio 2022) La trasferta madrilena di Coppa del Mondo regala agli sciabolatori azzurri un altro risultato di peso dopo la splendida piazza d’onore di Luca Curatoli nel torneo individuale. Il Team Event premia il quartetto italico con un terzo posto non scontato alla viglia che lascia ben sperare per i futuri appuntamenti del massimo circuito schermistico. Giovanni Repetti, Pietro Torre, Michele Gallo e Luca Curatoli si sono distinti già agli ottavi battendo piuttosto agilmente i padroni di casa spagnoli (45-37), poi la vittoria perentoria ai danni degli Stati Uniti (45-22) ha spalancato agli uomini di Nicola Zanotti le porte della semifinale. Il match contro i temibili ungheresi ha spento i sogni di gloria dei nostri rappresentanti (45-38), che tuttavia si sono rimboccati le maniche negli assalti valevoli per il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) La trasferta madrilena didelregala aglitori azzurri un altro risultato di peso dopo la splendida piazza d’onore di Luca Curatoli nel torneo individuale. Il Team Event premia il quartetto italico con unnon scontato alla viglia che lascia ben sperare per i futuri appuntamenti del massimo circuito schermistico. Giovanni Repetti, Pietro Torre, Michele Gallo e Luca Curatoli si sono distinti già agli ottavi battendo piuttosto agilmente i padroni di casa spagnoli (45-37), poi la vittoria perentoria ai danni degli Stati Uniti (45-22) ha spalancato agli uomini di Nicola Zanotti le porte della semifinale. Il match contro i temibili ungheresi ha spento i sogni di gloria dei nostri rappresentanti (45-38), che tuttavia si sono rimboccati le maniche negli assalti valevoli per il ...

Advertising

usatoscherma : RT @Federscherma: #Madrid Terzo posto per gli sciabolatori azzurri nelle prova di coppa del mondo a squadre Ph. Bizzi/FIE #scherma #feders… - aledili78 : RT @Federscherma: #Madrid Terzo posto per gli sciabolatori azzurri nelle prova di coppa del mondo a squadre Ph. Bizzi/FIE #scherma #feders… - Federscherma : #Madrid Terzo posto per gli sciabolatori azzurri nelle prova di coppa del mondo a squadre Ph. Bizzi/FIE #scherma… - ematr_86 : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE - ITALIA IN PEDANA NELLA GARA A SQUADRE DI MADRID - ematr_86 : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE - OGGI AD HAMMAMET IN PROGRAMMA LA GARA A SQUADRE -