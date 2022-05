Sarah Jessica Parker e la dolce dichiarazione del marito Matthew Broderick (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo il primo red carpet insieme ai figli - James (19), Marion e Tabitha (12) - l’attore racconta a Andy Cohen il colpo di fulmine con la moglie: «La prima volta che l’ho incontrata, ho capito subito che era quella giusta. Le sue qualità che ammiro di più? Umorismo e saggezza» Leggi su vanityfair (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo il primo red carpet insieme ai figli - James (19), Marion e Tabitha (12) - l’attore racconta a Andy Cohen il colpo di fulmine con la moglie: «La prima volta che l’ho incontrata, ho capito subito che era quella giusta. Le sue qualità che ammiro di più? Umorismo e saggezza»

Advertising

bchartsnet : CIRCUS! Sarah Jessica Parker no #MetGala. Aprovada? (??: Getty) - girlonfiire_ : @sansasbff cominciano le domande difficili…vado in base a quanto sono affezionata perché se dovessi andare in base… - greysloanbly : @moonflovers Anche a Sarah avevo pensato però non credo che avrei messo la danza del ventre ero indecisa fra altre… - moonflovers : @greysloanbly ma che ne so.. pensavo pure qualche scena di sarah tipo la danza del ventre comunque inf io avrei m… - MattiaMellone : @andrea_terenzio @isatrivolo Io amo Sarah Jessica Parker -