Sanzioni Russia, ennesimo slittamento per accordo Ue (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – ennesimo slittamento per l’accordo tra gli Stati membri dell’Ue sul sesto pacchetto di Sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che comprende un graduale embargo sulle importazioni di petrolio da Mosca. Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l’Ue, è terminato senza che il pacchetto sia stato approvato, come in teoria avrebbe dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio “è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di Sanzioni”. Per le fonti, grazie alle discussioni “intense” condotte da quando il pacchetto è stato presentato, la notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, sono stati fatti dei “progressi molto importanti sulla maggior parte delle misure”, sulla base delle proposte “riviste” ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) –per l’tra gli Stati membri dell’Ue sul sesto pacchetto dicontro laper la guerra in Ucraina, che comprende un graduale embargo sulle importazioni di petrolio da Mosca. Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l’Ue, è terminato senza che il pacchetto sia stato approvato, come in teoria avrebbe dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio “è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di”. Per le fonti, grazie alle discussioni “intense” condotte da quando il pacchetto è stato presentato, la notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, sono stati fatti dei “progressi molto importanti sulla maggior parte delle misure”, sulla base delle proposte “riviste” ...

Advertising

fattoquotidiano : Niente accordo, di nuovo. Agli Stati membri dell’Ue manca l’unanimità che serve per approvare il sesto pacchetto di… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Abbiamo appoggiato le #sanzioni che l’Unione Europea ha deciso di imporre nei confronti de… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia lascerà la Stazione Spaziale Internazionale a causa delle sanzioni imposte per l'invasione dell… - zazoomblog : Ultime Notizie – Sanzioni Russia ennesimo slittamento per accordo Ue - #Ultime #Notizie #Sanzioni #Russia - blusewillis1 : RT @Italiani_news: Ancora nessun accordo nei negoziati tra gli ambasciatori dei ventisette sull’embargo al petrolio #russo. ?? #italianinews… -