Samarate | Alessandro Maja e l’accordo con la moglie socia di maggioranza | «Alla famiglia tutti gli utili dell’azienda»

(Di domenica 8 maggio 2022) Omicidi, nel 2018 la costituzione di un fondo patrimoniale davanti al notaio: Stefania Pivetta aveva ladelle quote della società di design d’interni. Sequestrati gli uffici a Milano. Affari in nero e operazioni finanziarie spericolate: la pista degli inquirenti

Honus888 : Articoli così, pieni di verbi al condizionale, di ‘forse’, di ipotesi, ma che senso hanno ? - Luxgraph : Samarate, Alessandro Maja e l’accordo con la moglie (socia di maggioranza): «Alla famiglia tutti gli utili dell’azi… - bizcommunityit : Samarate, identikit dell’architetto killer Alessandro Maja: ossessioni, armi casalinghe e soldi in nero - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE - Alessandro Maja, l'uomo accusato dell'omicidio di sua moglie e sua figlia, è stato trasferito di… - Luxgraph : Samarate, identikit dell’architetto killer Alessandro Maja: ossessioni, armi casalinghe e soldi in nero #corriere… -

Ci sono nuovi risvolti nella strage familiare diMaja ha tolto la vita, nella mattina di mercoledì 4 a colpi di martellate , alla moglie Stefania Pivetta 56 anni, alla figlia figlio Giulia 16 anni, e sarebbe anche ridotto in fin ...Lunedì sera, il giorno prima del massacro nella villetta a due piani di, in provincia di Varese,Maja aveva avvicinato la figlia, le aveva chiesto scusa senza altro aggiungere, e ...Omicidi Samarate, nel 2018 la costituzione di un fondo patrimoniale davanti al notaio: Stefania Pivetta aveva la maggioranza delle quote della società di design d’interni. Sequestrati gli uffici a Mil ...La prima ad essere colpita è stata Stefania, che dormiva al piano di sotto della villetta gialla acquistata a fine anni '90 dopo che la famiglia si è trasferita a Samarate da Milano (IL GIORNO) Su ...