Sallusti smaschera la sinistra | Vi dico perché sono finiti in un campo minato

(Di domenica 8 maggio 2022) Il “largo” immaginato da Enrico Letta per arginare l'avanzata delle destre si è rivelato essere un- metafora forse inopportuna di questi tempi - sul quale rischiavano di saltare in aria sia il Pd che i Cinque Stelle. Giuseppe Conte non vedeva l'ora di sottrarsi all'abbraccio mortale di Enrico Letta e ha trovato nella guerra l'occasione perfetta. Con il cinismo e l'opportunismo che lo contraddistingue Conte ci ha messo due minuti a rinnegare i suoi due anni da premier durante i quali era stato prono all'America di Trump, all'Europa della Merkel e pure alla Nato al punto da aumentare, e non di poco, le spese militari italiane. Era ieri, ma oggi è tutta un'altra storia, se vuole sopravvivere dentro il suo partito e sulla ribalta politica, l'avvocato del popolo deve riciclarsi come ...

Il Tempo

