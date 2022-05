Salernitana-Cagliari, le formazioni ufficiali: Verdi titolare (Di domenica 8 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Salernitana-Cagliari, partita valevole per la 36a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini, e dal quarto uomo Pezzuto. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Meli. Calcio d’inizio alle ore 18:00 allo Stadio Arechi di Salerno. Una sfida nella quale ci si gioca una stagione quella che andrà di scena tra pochi minuti tra Salernitana e Cagliari. Le due contendenti, infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per la permanenza nella massima serie. Una lotta per non retrocedere molto avvincente con Genoa e Venezia vittoriose rispettivamente contro Juventus e Bologna, e con Spezia e Sampdoria che rischiano a tre giornate dalla fine di cadere in ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 8 maggio 2022) Riportiamo ledi, partita valevole per la 36a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini, e dal quarto uomo Pezzuto. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Meli. Calcio d’inizio alle ore 18:00 allo Stadio Arechi di Salerno. Una sfida nella quale ci si gioca una stagione quella che andrà di scena tra pochi minuti tra. Le due contendenti, infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per la permanenza nella massima serie. Una lotta per non retrocedere molto avvincente con Genoa e Venezia vittoriose rispettivamente contro Juventus e Bologna, e con Spezia e Sampdoria che rischiano a tre giornate dalla fine di cadere in ...

