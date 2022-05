Salernitana-Cagliari | Cragno | “Ce la possiamo ancora fare e ce la faremo”

(Di domenica 8 maggio 2022) Ecco le parole del portiere e capitano del, Alessio, rilasciate a Dazn dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in casa della. Ecco le sue parole: “Ci abbiamo sempre creduto e non era facile. Loro hanno segnato sull’unica azione che hanno fatto. Abbiamo fatto quello che dovevamo, con una bella occasione creata nel primo tempo con Pavoletti. Ce lae ce lamo. Sono gare toste, per le quali ci vuole tanta personalità. Abbiamo fatto il nostro gioco. È normale che dal punto di vista nervoso ti tolgano qualcosa ma nonpermetterci di rilassarci. Il mister ci ha detto che avremmo dovutoquello che sapevamo, perché le qualità le abbiamo. La fortuna e gli episodi ...

