Sabatini | “Sabatini su Mazzoleni | “Sono preoccupato anch’io | ci teniamo da morire a coronare la nostra rimonta”

(Di domenica 8 maggio 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara salvezza tra Salernitana e Cagliari. Di seguito le parole del direttore sportivo granata.su: “, cidala” “Mi dicono che i tifosipreoccupati, sappiano cheanche io. Non, però, un tipo che ama fare dietrologie perchè credo fortemente nei valori di questo sport e nella forza di questo gruppo. Non pensiamo al VAR, alle altre partite, a situazioni che non possiamo controllare. Noi e voi abbiamo lo stesso obiettivo, tra poco scenderemo ...

Advertising

GoalItalia : 'Abbiamo litigato, ma grazie Mino' Sabatini ricorda #Raiola ?? - CorriereAlbaBra : Un braidese vincitore del Campionato nazionale di pasticceria. A trionfare, con la compagna cortemiliese Silvia Gia… - Erminio59944006 : @MarcoDiMaro Sabatini e un maestro a trovare questi giocatori - siropierini : Oh, Sabatini 'sgretola' il vecchio record di Martina Cairoli a Jesolo. - antonio_race : Bohinen Ederson esprimono enorme competenza europea e internazionale del DS Sabatini Mazzocchi rappresenta la scel… -

Ambra, oro nei 100 metri alle Paralimpiadi: "Nella nuova vita ho trovato oro e amore" È un anno strabiliante per la giovane toscana, affacciatasi all'atletica paralimpica proprio allo stadio ...Ambrasi conferma la donna dei record. Dopo aver sfrecciato verso l'oro paralimpico e il primato la scorsa estate sotto il diluvio di Tokyo nei 100 metri T63 dal podio tutto italiano (argento ...Terzo appuntamento settimanale per il Lotto ed il 10eLotto. Per giocare è necessario compilare una schedina in formato cartaceo o digitale e scegliere da un minimo di 1 ad un massimo di 10 numeri, com ...ATLETICA - Prima stagionale da sogno per la campionessa paralimpica dei 100 metri di Pechino 2022, che a Jesolo polverizza il primato mondiale sui 200 metri ...