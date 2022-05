Russia, Cia: “Putin pensa di non poter perdere in Ucraina” (Di domenica 8 maggio 2022) WASHINGTON – Il presidente russo Vladimir Putin ”non crede di potersi permettere di perdere” ed è invece convinto che ”insistere” gli consentirà di ottenere progressi in Ucraina. Lo ha detto il direttore della Cia William Burns nel corso di un evento organizzato dal Financial Times. “Credo sia convinto, in questo momento, che raddoppiare gli sforzi gli consenta di fare progressi. Non so se le sue convinzioni sull’Ucraina e sulla reale capacità della Russia di abbattere la resistenza Ucraina siano state minate. Quindi la posta in gioco è piuttosto alta”, ha aggiunto Burns. “Quello che ho visto, specialmente nell’ultimo decennio, è che in un certo senso si rifugia in un mix infiammabile di rancore, ambizione e insicurezza, tutto unito insieme”, ha detto. Il numero 1 ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) WASHINGTON – Il presidente russo Vladimir”non crede disi permettere di” ed è invece convinto che ”insistere” gli consentirà di ottenere progressi in. Lo ha detto il direttore della Cia William Burns nel corso di un evento organizzato dal Financial Times. “Credo sia convinto, in questo momento, che raddoppiare gli sforzi gli consenta di fare progressi. Non so se le sue convinzioni sull’e sulla reale capacità delladi abbattere la resistenzasiano state minate. Quindi la posta in gioco è piuttosto alta”, ha aggiunto Burns. “Quello che ho visto, specialmente nell’ultimo decennio, è che in un certo senso si rifugia in un mix infiammabile di rancore, ambizione e insicurezza, tutto unito insieme”, ha detto. Il numero 1 ...

