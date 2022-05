Rottamazione ter e saldo e stralcio, rate in scadenza: lunedì 9 maggio ultima chiamata (Di domenica 8 maggio 2022) C’è tempo fino a lunedì 9 maggio per pagare le rate 2020 della Rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Il termine ultimo per pagare comporterà la decadenza della definizione agevolata per chi non effettuerà i pagamenti delle rate o se verranno effettuati con ritardo.Rottamazione-ter. La recente proroga delle rate 2020, 2021 e 2022Il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, ha ristabilito i termini per pagare le rate della “Rottamazione-ter”, del “saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE “.In particolare che non ha pagato le rate 2020 e 2021, può conservare i benefici della definizione agevolata (sconto su sanzioni e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 8 maggio 2022) C’è tempo fino aper pagare le2020 della-ter e del. Il termine ultimo per pagare comporterà la decadenza della definizione agevolata per chi non effettuerà i pagamenti delleo se verranno effettuati con ritardo.-ter. La recente proroga delle2020, 2021 e 2022Il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, ha ristabilito i termini per pagare ledella “-ter”, del “” e della “delle risorse proprie UE “.In particolare che non ha pagato le2020 e 2021, può conservare i benefici della definizione agevolata (sconto su sanzioni e ...

