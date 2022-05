Ronn Moss, il Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: «Se fossi italiano, voterei Berlusconi» (Di domenica 8 maggio 2022) Ronn Moss, famoso sul piccolo schermo per lo storico ruolo di Ridge Forrester nella soap opera longeva "Beautiful" è tra i vip ospiti alla convention di Forza Italia e in... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022), famoso sul piccolo schermo per lo storico ruolo diForrester nella soap opera longeva "" è tra i vip ospitidie in...

Advertising

Corriere : Ronn Moss ospite della convention di Forza Italia: «Se votassi in Italia sceglierei Berlusconi» - kaisersose99 : @Corriere Ci mancavano le parole di un intellettuale del calibro di Ronn Moss!!! Questo è il livello dell’informazione in italia - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ronn Moss ospite della convention di Forza Italia: «Se votassi in Italia sceglierei Berlusconi» - paolo_r_2012 : RT @Corriere: Ronn Moss ospite della convention di Forza Italia: «Se votassi in Italia sceglierei Berlusconi» - Bakaburg1 : RT @salvini_giacomo: Alla convention di Forza Italia a Napoli del 20-21 maggio gli ospiti saranno: Ronn Moss d Beautiful, l'ex calciatore N… -