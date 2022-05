Ronn Moss, il Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: «Se fossi italiano, voterei Berlusconi» (Di domenica 8 maggio 2022) Ronn Moss, famoso sul piccolo schermo per lo storico ruolo di Ridge Forrester nella soap opera longeva “Beautiful” è tra i vip ospiti alla convention di Forza Italia e in un’intervista a Il Corriere della Sera dichiara tutta la sua stima per Silvio Berlusconi. L’attore americano, che ha appena girato un film con Lino Banfi, si è ormai trasferito con la moglie in Puglia ed è molto attento alle questioni Italiane e alla promozione del territorio. «Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l’ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore», le parole dell’interprete, che sarà ospite alla convention del partito di Silvio Berlusconi il ... Leggi su blog.libero (Di domenica 8 maggio 2022), famoso sul piccolo schermo per lo storico ruolo diForrester nella soap opera longeva “” è tra i vip ospitidie in un’intervista a Il Corriere della Sera dichiara tutta la sua stima per Silvio. L’attore americano, che ha appena girato un film con Lino Banfi, si è ormai trasferito con la moglie in Puglia ed è molto attento alle questionine epromozione del territorio. «Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l’ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore», le parole dell’interprete, che sarà ospitedel partito di Silvioil ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Ronn Moss, il Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: “Voterei Berlusconi, pronto a candidarmi per lui. Non v… - occhio_notizie : Ronn Moss sarà presente alla convention di Forza Italia. “Recitare è il mio lavoro, parlare a una convention politi… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Ronn Moss, il Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: “Voterei Berlusconi, pronto a candidarmi per lui. Non v… - FQMagazineit : Ronn Moss, il Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: “Voterei Berlusconi, pronto a candidarmi per lui.… - FataMarina1 : A Napoli, alla convention di Forza Italia del 20-21 maggio, gli ospiti saranno: Ronn Moss di Beautiful, l'ex calcia… -