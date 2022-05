Romina Carrisi | scatena il gossip | foto ammiccante proprio con lui che però è sposato

Leggi su altranotizia

(Di domenica 8 maggio 2022)ha smosso il web negli ultimi tempi per via dei suoi presunti flirt risultati poi soltanto indiscrezioni del. Di recenteè stata sorpresacon lui ed in unadecisamente. La figlia di Albano eha 35 anni ed è molto apprezzata dai telespettatori che la seguono con piacere. Da poco ha intrapreso il ruolo di opinionista nel format Rai, Oggi è un Altro Giorno, condotto da Serena Bortone.-Altranotizia (fonte: Google)ha passato la sua vita sotto i riflettori essendo figlia di due grandi artisti italiani. Nonostante potesse scegliere di fare una vita privilegiata ha scelto invece di ...