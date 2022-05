Roma Zaniolo, spiragli positivi per il futuro: per la Juve è ‘solo’ il piano B (Di domenica 8 maggio 2022) Roma Zaniolo, il futuro del classe ’99 potrebbe essere ancora in giallorosso: per la Juve è ‘solo’ il piano B Il futuro di Zaniolo alla Roma può avere spiragli positivi, soprattutto dopo l’ottimo finale di stagione del classe ’99. Sul centrocampista azzurro aveva messo gli occhi da tempo la Juventus, che ora sembra aver virato con decisione verso Di Maria. Zaniolo resta il piano B dei bianconeri, ecco perché gli spiragli sono positivi in casa giallorossa e che porterebbero Nicolò ad essere il pilastro di un progetto importante. La valutazione della società è di 40-50 milioni, altro ostacolo per le squadre che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022), ildel classe ’99 potrebbe essere ancora in giallorosso: per lailB Ildiallapuò avere, soprattutto dopo l’ottimo finale di stagione del classe ’99. Sul centrocampista azzurro aveva messo gli occhi da tempo lantus, che ora sembra aver virato con decisione verso Di Maria.resta ilB dei bianconeri, ecco perché glisonoin casa giallorossa e che porterebbero Nicolò ad essere il pilastro di un progetto importante. La valutazione della società è di 40-50 milioni, altro ostacolo per le squadre che ...

