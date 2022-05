Advertising

amnestyitalia : Oggi alle 17.30 saremo a Roma, nei pressi dell’Ambasciata della Russia, in viale Castro Pretorio e a Milano in Piaz… - santegidionews : Stop the War - Il Flash Mob dei @gxlapace di #SantEgidio a Fontana di Trevi #roma #pace - Greenpeace_ITA : STOP #GREENWASHING! La nostra protesta al #PrimoMaggioRoma sponsorizzato da ENI: liberiamo la musica e la cultura d… - CorriereCitta : Roma, stop alla movida fuori controllo: sanzionati 11 minimarket e multe da 10mila euro - schatten1133 : @Inter_Rompi Credo dopo Inter Roma poi stop -

... co - portavoce di Europa Verde, intervenendo al congresso dei Giovani europeisti Verdi a, la ... Guerra Ucraina - Russia: diretta noGas, ecco perché la Ue ne sta comprando più dalla Russia I ...è e sarà al loro fianco, sempre', ha scritto su Twitter il sindaco della Capitale Roberto ... La Race for the Cure, giunta alla sua 23esima edizione, torna al Circo Massimo dopo due anni di, ...Da quando la movida della Capitale ha iniziato a vivere di nuovo, inevitabilmente gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto aumentare i controlli. Nel fine settimana infatti sono state fatte oltre ...Dopo lo stop del 2020 e la passeggiata distanziata ... la gara si è poi snodata per le vie del centro di Roma: Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, per poi risalire via Cavour fino a via ...