Roma, Mourinho: “Il portoghese vuole l’anticipo per Tirana” (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, Mourinho- Il mister portoghese Mourinho per preparare alla grande la Roma per la finale di Conference cerca aiuto alla Serie A. Nella conferenza pre-gara il mister ha subito messo in chiaro i dettagli pre-Finale di Conference che ad oggi è la grande priorità per tutti nel grande ambiente, ma Mou ha fatto delle richieste precise per far si che la squadra giallorossa venga al meglio in finale. Grande richiamo al calendario di Campionato che vorrebbe il grande anticipo, per poter mettere in condizione la rosa di poter essere pronta. “Nella conferenza stampa del postpartita di Roma-Leicester, José Mourinho ha mostrato la sua consueta attenzione ai dettagli, proiettandosi già al calendario che lo attende nelle prossime settimane: “Il primo modo di preparare la finale ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)- Il misterper preparare alla grande laper la finale di Conference cerca aiuto alla Serie A. Nella conferenza pre-gara il mister ha subito messo in chiaro i dettagli pre-Finale di Conference che ad oggi è la grande priorità per tutti nel grande ambiente, ma Mou ha fatto delle richieste precise per far si che la squadra giallorossa venga al meglio in finale. Grande richiamo al calendario di Campionato che vorrebbe il grande anticipo, per poter mettere in condizione la rosa di poter essere pronta. “Nella conferenza stampa del postpartita di-Leicester, Joséha mostrato la sua consueta attenzione ai dettagli, proiettandosi già al calendario che lo attende nelle prossime settimane: “Il primo modo di preparare la finale ...

