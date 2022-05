Roma | furti e rapine alle fermate dei mezzi pubblici | arrestate 5 persone in 24 ore

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 8 maggio 2022)– Nelle ultime 24 ore, nel corso dei quotidiani controlli, i Carabinieri del Gruppo di, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato altre 3accusate di furto aggravato e 2 per il reato di rapina e utilizzo fraudolento di carte di pagamento. Nello specifico, i Carabinieri della StazioneAventino, hanno arrestato due cittadini del Libano, di 53 e 57 anni, entrambi già con precedenti. I due poco prima, a bordo dell’autobus Atac linea “30”, avevano circondato una donna di 64enne in modo da impedirle i movimenti e le hanno rubato il portafoglio, contenente documenti personali, la somma di 600 euro in contanti e due carte di credito, ed hanno lasciato il bus alla fermata di via Marmorata. I Carabinieri, in transito in quel momento, sono stati ...