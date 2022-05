Roma, cerca di adescare i ragazzini: è caccia al maniaco con il furgone bianco (Di domenica 8 maggio 2022) È allarme a Roma, in zona Giardinetti-Tor Vergata, dove da qualche giorno un uomo si aggira per le strade del quartiere tentando di adescare i ragazzini. Dai racconti fatti dai genitori, l’uomo si muove a bordo di un furgone Fiat Ducato bianco. “Ieri – racconta la mamma di Fabrizio (nome fantasia, ndr) – mio figlio di 10 anni è stato avvicinato da un uomo. Era a bordo di un furgone bianco, marca Fiat Ducato. Lo ha fermato e gli ha detto di salire sul suo camion. Quando mio figlio gli ha chiesto il motivo, lui ha risposto che aveva bisogno di aiuto. Gli ha chiesto se poteva aiutarlo per non so cosa. Per fortuna mio figlio non gli ha creduto ed è scappato via, entrando nel nostro ristorante, che si trova a pochi passi”. L’episodio è accaduto intorno alle ore 12:30 di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) È allarme a, in zona Giardinetti-Tor Vergata, dove da qualche giorno un uomo si aggira per le strade del quartiere tentando di. Dai racconti fatti dai genitori, l’uomo si muove a bordo di unFiat Ducato. “Ieri – racconta la mamma di Fabrizio (nome fantasia, ndr) – mio figlio di 10 anni è stato avvicinato da un uomo. Era a bordo di un, marca Fiat Ducato. Lo ha fermato e gli ha detto di salire sul suo camion. Quando mio figlio gli ha chiesto il motivo, lui ha risposto che aveva bisogno di aiuto. Gli ha chiesto se poteva aiutarlo per non so cosa. Per fortuna mio figlio non gli ha creduto ed è scappato via, entrando nel nostro ristorante, che si trova a pochi passi”. L’episodio è accaduto intorno alle ore 12:30 di ...

Advertising

virginiaraggi : Oggi è il Firmaday per 'Salva-costa' e 'Taglia-bollette', due proposte per tutelare il litorale romano e aiutare fa… - CorriereCitta : Roma, cerca di adescare i ragazzini: è caccia al maniaco con il furgone bianco - Fedoraquattroc2 : Ah Ah Ah caro @GaeManfredi : la Procura di Roma ha sentenziato contro #ingv ...le mie registrazioni al calabrese e… - ale_garotta : Dopo una sfortunata esperienza a Roma, la palleggiatrice statunitense @madibugg22 cerca il rilancio e lo fa in Polo… - coerente66 : La Marcia Delle Libertà da Roma a Leuca Cerca ospitalità nelle prossime tappe Domenica 8 maggio San Felice A Can… -