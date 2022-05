Rodrigo Ely: «Al Milan era come giocare alla Play. In Spagna sto bene» (Di domenica 8 maggio 2022) Il difensore brasiliano Rodrigo Ely si è raccontato dal suo passato al Milan al suo presente all’Almeria Rodrigo Ely, difensore dell’Almeria con un passato in Italia al Milan, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com. PASSATO AL Milan – «Mamma mia, era come vivere nella PlayStation. Il giorno prima giocavo a casa mia e quello dopo ero lì con i miei idoli, alcuni dei migliori giocatori della storia. Mi dispiace per com’è finita, speravo in un epilogo diverso. Ma il Milan lo guardo ancora, sempre. E sono il primo tifoso per lo Scudetto. Hanno lavorato molto bene in questi anni, se lo meritano». Spagna – «Qui sto proprio bene, e poi sono cresciuto nel tempo. Comunque ho fatto 100 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Il difensore brasilianoEly si è raccontato dal suo passato alal suo presente all’AlmeriaEly, difensore dell’Almeria con un passato in Italia al, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com. PASSATO AL– «Mamma mia, eravivere nellaStation. Il giorno prima giocavo a casa mia e quello dopo ero lì con i miei idoli, alcuni dei migliori giocatori della storia. Mi dispiace per com’è finita, speravo in un epilogo diverso. Ma illo guardo ancora, sempre. E sono il primo tifoso per lo Scudetto. Hanno lavorato moltoin questi anni, se lo meritano».– «Qui sto proprio, e poi sono cresciuto nel tempo. Comunque ho fatto 100 ...

Advertising

DiMarzio : Gli allenamenti 'in cinese' quando era al #Milan, le stagioni passate a marcare Messi e Benzema, il ricordo di Mino… - ildiavolo_d : RT @DiMarzio: Gli allenamenti 'in cinese' quando era al #Milan, le stagioni passate a marcare Messi e Benzema, il ricordo di Mino Raiola: @… - ParliamoDiNews : Rodrigo Ely: “Al Milan era come vivere nella PlayStation, ma in Spagna... #rodrigo #milan #vivere #playstation… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Gli allenamenti 'in cinese' quando era al #Milan, le stagioni passate a marcare Messi e Benzema, il ricordo di Mino Raiola: @… - LSD_ACM : RT @DiMarzio: Gli allenamenti 'in cinese' quando era al #Milan, le stagioni passate a marcare Messi e Benzema, il ricordo di Mino Raiola: @… -