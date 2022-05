Roberto Rossellini | i suoi ciak senza una lira fatti d’amore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 maggio 2022) “Anche la rabbia ben diretta è una forma”. Quando pronunciò queste parole pensava forse alla Magnani, o al cinema dopo la guerra? Di sicuro, è la frase passionale di un romantico,indebolirne l’uomo. Di un genio avventuriero, dal baciamano per saluto. Restano i vibranti ed intrepidi sentimenti,anche di gelosie, sotto l’altisonante nome di. Ingrid Bergman e Marlon Brando dovevano essere i protagonisti di “Senso” di Luchino Visconti. Ma la loro partecipazione sfumò. Secondo la produzione Brando era semisconosciuto, e la Bergman, disse Visconti, fu costretta avrinunciare per il veto di gelosia imposto da, perchè non voleva che lavorasse con altri registi. Alida Valli e Farley Granger, i sostituti. Secondo ...