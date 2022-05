Rinnovabili e green? Draghi li archivia Dopo Kiev si spinge solo il gas

(Di domenica 8 maggio 2022) Il dl Aiutisulle fossili, ma non fa nulla su. Eppure sarebbe quello il target necessario per superare la dipendenza da Mosca Segui su affaritaliani.it

Advertising

Eppuredubito : RT @Affaritaliani: Rinnovabili e green? Draghi li ha pensionati. Dopo Kiev si spinge solo il gas - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Rinnovabili e green? Draghi li ha pensionati. Dopo Kiev si spinge solo il gas - SStef_III : RT @Affaritaliani: Rinnovabili e green? Draghi li ha pensionati. Dopo Kiev si spinge solo il gas - Affaritaliani : Rinnovabili e green? Draghi li ha pensionati. Dopo Kiev si spinge solo il gas - green_milano : RT @rinnovabiliit: ?? Il #Congo dà l’ok alle #trivelle nella #forestapluviale. La produzione di greggio del paese è marginale – appena 25mil… -

LA NAZIONE

... Qatar e Angola ed un aumento di flusso dal Tap di 1,5 miliardi di metri cubi nel 2023 la produzione nazionale dovrebbe aumentare di altri 1,5 miliardi l'anno; la spinta delledovrebbe ...A Mondello, la spiaggia più nota di Palermo, è partita la campagna di sensibilizzazioneche ...quello di favorire la transizione verde del Paese puntando su energia prodotta da fonti, ... Fonti rinnovabili per frenare i costi Il Consorzio vara la svolta green Il dl Aiuti spinge sulle fossili, ma non fa nulla su rinnovabili. Eppure sarebbe quello il target necessario per superare la dipendenza da Mosca L'Italia corre veloce sul gas ma dimentica per strada ...Il candidato sindaco di Noi di Castrocaro ha presentato il suo programma in vista delle elezioni: "Parola d’ordine ripopoliamo il paese" ...