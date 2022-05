Rinascere | il film tv sulla storia di Manuel Bortuzzo

(Di domenica 8 maggio 2022) Una giovane promessa del nuoto, due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata e una diagnosi che spezza per sempre il suo sogno di gareggiare alle Olimpiadi e stravolge la sua vita: niente sarà più come prima.è untv - in onda su Rai1 domenica 8 maggio - che parte da un libro, che a sua volta racconta unavera: quella di, che il 2 febbraio del 2019 è rimasto vittima innocente di un regolamento di conti fra balordi. Non era lui il bersaglio dei due colpi di pistola che gli hanno provocato una lesione midollare completa. Nel tv movie con Giancarlo Commare e Alessio Boni, diretto da Umberto Marino, c'è tutto: il dramma, lo sconforto, la rabbia ma anche la voglia die di affrontare nuove sfide., il ...

Advertising

ZGravita : RT @NZeccato: Salta l’ospitata di #ManuelBortuzzo a #DomenicaIn per promuovere il film Rinascere, il motivo? #MaraVenier considera l’ospita… - cristiansabau1 : RT @panorama_it: Domenica 8 maggio su Rai1 il tv movie con Giancarlo Commare e Alessio Boni. La vita della promessa del nuoto viene stravol… - panorama_it : Domenica 8 maggio su Rai1 il tv movie con Giancarlo Commare e Alessio Boni. La vita della promessa del nuoto viene… - ParliamoDiNews : Chi è Giancarlo Commare, l`attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film Rinascere su Rai 1 #giancarlo #commare… - infoitcultura : Alessio Boni, questa sera il film Rinascere: la storia ispirata a Manuel Bortuzzo -

Questa sera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, andrà in ondatv sulla vita di Manuel Bortuzzo: ecco tutto quello che c'è da ...A Domenica In, Alessio Boni promuove il' in onda da stasera su Rai1. 'Interpreto Franco Bortuzzo, padre di Manuel. E' stato strano anche conoscerlo , perchè di solito interpreto personaggi che non ho mai visto'. Ex ...Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto partecipare a Domenica In insieme al papà Franco Bortuzzo, per promuovere il film tv "Rinascere" sulla sua storia, ma la sua partecipazione allo show è stata annullata.Inoltre, ha partecipato, insieme ad altre stelle del nuoto del calibro di Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Emanuele Brembilla a L’ultima gara, film con la partecipazione anche di Raoul Bova.