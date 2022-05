Rinascere, il film su Manuel Bortuzzo. Alessio Boni “Una grande lezione per tutti” (Di domenica 8 maggio 2022) Andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle 21.25 domenica 8 Maggio ‘Rinascere’, film diretto da Umberto Marino e prodotto da Moviheart. Un racconto intenso e forte che porta in scena la storia di Manuel Bortuzzo, atleta pronto ad andare alle olimpiadi, vittima di un tragico incidente che ha cambiato per sempre la sua vita. LEGGI ANCHE:– ‘Rinascere’, Giancarlo Commare: «Con Manuel ci siamo abbracciati e non abbiamo avuto bisogno di parole» A dare volto a Manuel e a suo papà Franco sono rispettivamente Giancarlo Commare e Alessio Boni. “È la prima volta che mi trovo a confrontarmi con un personaggio che è ancora vivente e questo mi ha portato ad affrontare il lavoro con una sensibilità ancora maggiore rispetto al solito. ... Leggi su funweek (Di domenica 8 maggio 2022) Andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle 21.25 domenica 8 Maggio ‘’,diretto da Umberto Marino e prodotto da Moviheart. Un racconto intenso e forte che porta in scena la storia di, atleta pronto ad andare alle olimpiadi, vittima di un tragico incidente che ha cambiato per sempre la sua vita. LEGGI ANCHE:– ‘’, Giancarlo Commare: «Conci siamo abbracciati e non abbiamo avuto bisogno di parole» A dare volto ae a suo papà Franco sono rispettivamente Giancarlo Commare e. “È la prima volta che mi trovo a confrontarmi con un personaggio che è ancora vivente e questo mi ha portato ad affrontare il lavoro con una sensibilità ancora maggiore rispetto al solito. ...

Advertising

comingsoonit : Stasera su #Rai1 il film per la televisione #Rinascere dedicato alla incredibile storia di #ManuelBortuzzo. - Antonel45sck : RT @NZeccato: Salta l’ospitata di #ManuelBortuzzo a #DomenicaIn per promuovere il film Rinascere, il motivo? #MaraVenier considera l’ospita… - Luca_1998 : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - SilverC37090651 : @Marghe0855 Manuel andato a Verissimo per raccontare la sua verità sulla rottura con Lulù.È un bene che abbia chiar… - la_ciga : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… -