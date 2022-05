(Di domenica 8 maggio 2022) Sono le uniche a ricevere la 'C', il rating peggiore assegnato dalla speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazioneetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del ...

Advertising

StraNotizie : Regioni: Gazz Amm, Calabria, Basilicata e Molise meno efficienti in spesa incarichi e consulenze -

Adnkronos

... nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dae capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). Nello ...... nell'ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dae capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). Nello ... Regioni: Gazz Amm, Calabria, Basilicata e Molise meno efficienti in spesa incarichi e consulenze (Adnkronos) - Calabria, Basilicata e Molise sono le Regioni meno efficienti nelle spese sostenute per incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza. Sono le uniche a ricevere la ‘C’, ...1' di lettura 25/04/2022 - Un concerto che ha fatto il pieno: migliaia in Piazza Matteotti per assistere alla prima data del tour di Max Gazzè, che torna sul palco dopo un periodo di stop. Un evento d ...