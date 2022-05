Regina Coeli 8 maggio, Papa Francesco ricorda la “insensata sciagura” della guerra (Di domenica 8 maggio 2022) Prima della recita del Regina Coeli Papa Francesco incentra la sua riflessione domenicale sulla parabola del Buon Pastore; attraverso questo paragone riportato da Gesù, il Santo Padre ricorda il rapporto del Signore con i fedeli. Al termine della preghiera, un nuovo messaggio per il popolo ucraino. La preghiera del Regina Coeli di domenica 8 maggio è preceduta, come sempre, dalla riflessione di Papa Francesco; in questa occasione il Pontefice, partendo sempre dal Vangelo odierno, ricorda il rapporto di Gesù con i suoi fedeli, attraverso la parabola del Buon Pastore. Al termine della preghiera mariana, il Santo Padre rivolge il suo pensiero e i suoi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022) Primarecita delincentra la sua riflessione domenicale sulla parabola del Buon Pastore; attraverso questo paragone riportato da Gesù, il Santo Padreil rapporto del Signore con i fedeli. Al terminepreghiera, un nuovo messaggio per il popolo ucraino. La preghiera deldi domenica 8è preceduta, come sempre, dalla riflessione di; in questa occasione il Pontefice, partendo sempre dal Vangelo odierno,il rapporto di Gesù con i suoi fedeli, attraverso la parabola del Buon Pastore. Al terminepreghiera mariana, il Santo Padre rivolge il suo pensiero e i suoi ...

