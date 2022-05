Regalo di Spalletti dopo la vittoria di Torino: arriva la decisione sugli allenamenti (Di domenica 8 maggio 2022) La vittoria di Torino di ieri è stata molto importante per il Napoli: grazie a questi tre punti, gli azzurri si sono messi a +4 dalla Juventus e consolidano il terzo posto. Per avere la certezza matematica di entrare nel podio, ai ragazzi di Spalletti basterebbero anche due pareggi contro Genoa e Spezia nelle ultime due gare del campionato. Allenamento Napoli dopo la vittoria di ieri, Spalletti ha voluto fare un “Regalo” ai suoi giocatori: concessi due giorni di riposo. Il Napoli tornerà martedì a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti per preparare il match contro il Genoa in programma domenica prossima al Maradona. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 maggio 2022) Ladidi ieri è stata molto importante per il Napoli: grazie a questi tre punti, gli azzurri si sono messi a +4 dalla Juventus e consolidano il terzo posto. Per avere la certezza matematica di entrare nel podio, ai ragazzi dibasterebbero anche due pareggi contro Genoa e Spezia nelle ultime due gare del campionato. Allenamento Napoliladi ieri,ha voluto fare un “” ai suoi giocatori: concessi due giorni di riposo. Il Napoli tornerà martedì a Castel Volturno per la ripresa degliper preparare il match contro il Genoa in programma domenica prossima al Maradona.

