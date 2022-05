Advertising

gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - CB_Ignoranza : ???? 1 Serie A col Milan nel 2004; ?????????????? 1 Premier col Chelsea nel 2010; ???? 1 Ligue 1 col PSG nel 2013; ???? 1 Bundes… - City_Xtra : Real Madrid vs #ManCity, #UCL Match Officials: Referee: Daniele Orsato [????] Assistants: Ciro Carbone [????], Alessan… - sportli26181512 : Real Madrid: il retroscena su Kroos, vicinissimo a un club inglese: Durante un'intervista rilasciata ad AS, Toni Kr… - Cl3avy : Mi ricordo che dopo la sconfitta contro il Real Madrid nel 2016 mia nonna mi disse “Ma noi ce chiamamo ROMA siamo l… -

Tifosa della Juve e del, Ons è sposata dal 2015 con l'ex schermidore Karim Kamoun che le fa anche da preparatore nello staff guidato dall'allenatore Issam Jellali.39 anni e non sentirli per il campionissimo exche arriverà dunque ai 40 anni ancora in campo. Secondo quanto riportato da AS , Pepe andrà avanti per un'altra stagione conducendo con la ...L'Inter starebbe studiando le mosse per potenziare la rosa della prossima stagione. Le operazioni potrebbero essere anche in uscita dove Denzel Dumfries sarebbe seguito da Bayern Monaco e Real Madrid ...Tifosa della Juve e del Real Madrid, Ons è sposata dal 2015 con l'ex schermidore Karim Kamoun che le fa anche da preparatore nello staff guidato dall'allenatore Issam Jellali.