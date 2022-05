Raid russo su una scuola di Bilohorivka | l' ira di Kiev | ' Crimine di guerra'

Advertising

Una raffica di bombardamenti da parte dell'esercitoha colpito diverse città dell'Est dell'Ucraina, in particolare nella regione di Lugansk nel ...di 11 e 14 anni sono stati uccisi in unsu ...Guerra in Ucraina : è di almeno due morti il bilancio delsferrato contro una scuola nella regione di Luhansk , nell' Ucraina orientale. Lo ha reso noto il governatore regionale Serhiy Gaidai spiegando che il bilancio rischia di aggravarsi in ...Colpito anche un palazzo residenziale a Shypylivka. Due ragazzi di 11 e 14 anni sono stati uccisi e due ragazze di 8 e 12 anni sono state ferite ieri in un bombardamento russo sulla città di Pryvillia ...La scuola, che si trova nel villaggio di Bilohorivka, era usata come rifugio. Il bilancio provvisorio di due morti.